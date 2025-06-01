За резину не по сезону придется платить: что изменится для водителей с 1 июня

С 1 июня российских автовладельцев ждут сразу несколько важных нововведений. Все они связаны с ростом расходов. В частности, выросли штрафы за езду на резине не по сезону. Подробнее о том, что ждет водителей с началом лета, — в материале URA.RU.
Плата за проезд по Московскому скоростному диаметру вырастет на 40%
За проезд по некоторым участкам Московского скоростного диаметра (МСД) теперь придется платить на два рубля больше — семь вместо пяти. То есть рост стоимости составит 40%, подсчитал портал Autonews. Однако, согласно информации дептранса Москвы, дороже придется платить только в часы пик. По выходным и в праздничные дни проезд по МСД останется бесплатным.
Эвакуатор и спецстоянка обойдутся дороже
Стоимость эвакуации транспортных средств на специализированные стоянки также выросла с 1 июня. Для автомобиля или мотоцикла с двигателем до 80 л.с. эвакуатор будет стоить 7600 рублей (+400 рублей к прежней цене). За автомобили от 80 до 250 л.с. придется заплатить 11 400 рублей (+500 рублей). Для более мощных машин расценки пока не изменились.
Минимальная суточная ставка за хранение автомобиля на спецстоянке увеличится с 1150 до 1210 рублей, максимальная вырастет до 2893 рублей в сутки. Но первые 24 часа хранения останутся бесплатными.
Сколько придется заплатить за резину не по сезону
С 1 июня сотрудники ГИБДД будут пристальнее следить за тем, как «обута» машина. Водителям за езду на зимней резине в период с 1 июня по 1 сентября выпишут штраф в размере 500 рублей. Но санкции коснутся только владельцев шипованных шин, которые, как считается, могут повредить теплый асфальт. «Липучки» в теплое время года использовать не запрещается, однако эксперты напоминают, что эта резина не рассчитана на высокие температуры.
Ранее водителям напомнили об ответственности за просроченные права. Просроченное водительское удостоверение считается недействительным, а это нарушение закона, рассказал автоюрист Лев Воропаев. За это грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
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