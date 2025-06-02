Губернатор Моор провел переговоры с делегацией из Таджикистана

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Губернатор Моор раскрыли подробности встречи с делегацией из Таджикистана
Губернатор Моор раскрыли подробности встречи с делегацией из Таджикистана Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с председателем Согдийской области Республики Таджикистан Раджабом Ахмадзодой. Как сообщили в официальном telegram-канале главы региона, стороны обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества в различных сферах, включая агропромышленный комплекс, науку, здравоохранение, туризм, образование и культуру.

«Встретился со своим коллегой из Республики Таджикистан, председателем Согдийской области Раджабом Ахмадзодой. <...> Пришли к общему выводу: у нас есть все возможности для укрепления экономических и гуманитарных связей», — написал Моор.

Он отметил, что внимание уделялось и вопросам взаимодействия в нефтегазовой отрасли. В рамках визита делегация Согдийской области посетят технопарка, ТюмГУ, промышленных предприятий.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с председателем Согдийской области Республики Таджикистан Раджабом Ахмадзодой. Как сообщили в официальном telegram-канале главы региона, стороны обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества в различных сферах, включая агропромышленный комплекс, науку, здравоохранение, туризм, образование и культуру. «Встретился со своим коллегой из Республики Таджикистан, председателем Согдийской области Раджабом Ахмадзодой. <...> Пришли к общему выводу: у нас есть все возможности для укрепления экономических и гуманитарных связей», — написал Моор. Он отметил, что внимание уделялось и вопросам взаимодействия в нефтегазовой отрасли. В рамках визита делегация Согдийской области посетят технопарка, ТюмГУ, промышленных предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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