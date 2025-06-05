Кремль ответил на вопрос URA.RU о возможной приостановке переговоров с Украиной

Песков заявил, что террористическая сущность Киева учитывается при переговорах

05 июня 2025 в 14:53 Размер текста - 17 +

Террористические признаки киевского режима будут учитываться на переговорах, заявил Дмитрий Песков Роман Наумов новость из сюжета Мирные переговоры между Россией и Украиной Террористическая сущность Украины будет учитываться при переговорах. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, рассматривает ли Россия приостановку дипломатического процесса, если Киев продолжит совершать теракты. «Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем. Он будет учитываться. Но вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. Эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал Песков. Президент России Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством заявил, что киевский режим перерождаются в террористическую организацию. Так российский лидер отреагировал на взрывы на железной дороге в Брянской и Курской областях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Путину, что все три теракта, произошедшие 31 мая — 1 июня, спланировали украинские спецслужбы. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, оба раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня) дали конкретные результаты. По его мнению, при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористическая сущность Украины будет учитываться при переговорах. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, рассматривает ли Россия приостановку дипломатического процесса, если Киев продолжит совершать теракты. «Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем. Он будет учитываться. Но вы знаете, что на вчерашнем совещании нашим министром иностранных дел была выражена точка зрения, что, несмотря на это, на рабочем уровне необходимо продолжать контакты. Эта точка зрения была поддержана главой государства», — сказал Песков. Президент России Владимир Путин 4 июня на совещании с правительством заявил, что киевский режим перерождаются в террористическую организацию. Так российский лидер отреагировал на взрывы на железной дороге в Брянской и Курской областях. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Путину, что все три теракта, произошедшие 31 мая — 1 июня, спланировали украинские спецслужбы. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, оба раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле (16 мая и 2 июня) дали конкретные результаты. По его мнению, при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения.