Путин отреагировал на чудовищную провокацию Киева накануне переговоров

Президент Владимир Путин отреагировал на попытку Киева сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня. Глава государства заслушал доклады о чрезвычайной ситуации в Курской и Брянской областях, где, предположительно, ВСУ устроили теракты, подорвав железнодорожные мосты в момент прохода составов. Как объяснили эксперты URA.RU, Украина, устроив трагедию в Международный день защиты детей, показала, что продолжит угрожать россиянам и устраивать диверсии, несмотря на переговоры, поэтому российским властям нужно усилить всю систему безопасности в приграничье.
В Брянской и Курской областях 1 июня произошли взрывы на железнодорожных мостах. В момент обрушения конструкции в Брянской области под ней проходил пассажирский поезд: пострадал 71 человек, среди них — трое детей, семь человек погибли. В Курской области после подрыва моста с рельсов сошел тепловоз и три пустых грузовых вагона, пострадали машинист и два его помощника. Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов как теракты.
Президент в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем. Путин также переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым и выслушал доклады о принимаемых мерах. Министр здравоохранения Михаил Мурашко информировал главу государства о мерах по оказанию помощи пострадавшим на железной дороге в Брянской области.
Украина устроила чудовищное преступление в Международный день защиты детей, когда многие возвращались на поезде из детских лагерей, после отпуска. Примечательно, что Владимир Зеленский 30 мая подписал указ, по которому День защиты детей на Украине будет отмечаться не 1 июня, а 20 ноября, одновременно с европейскими странами — во Всемирный день ребенка.
Киев преследовал сразу три цели, совершая подрывы в приграничных областях, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Первая главная цель — военная, подрыв нашей инфраструктуры, чтобы ей нельзя было пользоваться в военных целях. Без сомнения, всегда у Киева остается террористическая цель — запугивание населения, потому что это террористический режим. Третье — это попытка сорвать переговоры в Стамбуле 2 июня. Механизм простой: они надеются, что Россия проявит эмоциональность, стукнет кулаком по столу и скажет, что в знак протеста выходит из переговорного процесса», — заявил собеседник URA.RU.
Тогда Зеленский побежит к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот поддержал ввод войск европейских стран и НАТО на территорию Украины, возобновил поставки оружия Киеву и наложил новые санкции на Россию, продолжил Марков. Вне зависимости от переговорного процесса, Киев продолжит диверсионные операции против России, уверен руководитель Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.
“Все равно эта гибридная война будет продолжаться. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) говорил, что вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в части миротворчества, украинская разведка не прекратит усилия по ведению тайной войны против России. Сегодняшние мосты могут быть иллюстрацией такого заявления. Хотя я думаю, что надо готовиться к еще более серьезным вещам”, — заявил Серенко.
Внимание федерального центра и лично президента указывает на то, что ситуация действительно очень серьезная, Кремль это прекрасно понимает, продолжил политолог. «Будет запущен процесс поиска оптимальных управленческих, технологических решений для этой острой задачи. Она требует модернизации работы вообще системы безопасности России, по крайней мере, в приграничных районах, нужна профилактика подобных диверсий. Есть задачи в социальной политике: оперативная помощь с госпитализацией, врачебной помощью, медикаментами, реабилитацией, дополнительные выплаты. Вне зависимости от прогресса на переговорах эти регионы останутся прифронтовыми еще долгое время», — заключил Серенко.
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