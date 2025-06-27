«Вылетел через лобовое»: пьяный свердловчанин попытался эпично скрыться от гаишников. Фото

Инспекторы ДПС устроили погоню за пьяным свердловчанином на легковушке
© Служба новостей «URA.RU»
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На нарушителя ПДД завели шесть административных протоколов
На нарушителя ПДД завели шесть административных протоколов Фото:

В Артемовском районе (Свердловская область) утром 27 июня гаишники устроили погоню за пьяным водителем отечественной легковушки. Мужчина попытался скрыться, но перевернулся, а его пассажир вылетел из салона через лобовое стекло, рассказали в Госавтоинспекции.

«Сотрудники ДПС во время патрулирования поселка Сосновый Бор обратили внимание на автомобиль ВАЗ и потребовали его остановиться. Но водитель проигнорировал законные требования автоинспекторов об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость, но впоследствии не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — пояснили там.

Пассажира, который вылетел из машины в момент ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами. Лихач объяснил свой поступок тем, что, заметив патрульных, испугался и решил скрыться, поскольку был пьян и без прав.

На мужчину составили шесть административных протоколов, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль поместили на спецстоянку. Сейчас правоохранители проводят расследование.

Фото:

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В Артемовском районе (Свердловская область) утром 27 июня гаишники устроили погоню за пьяным водителем отечественной легковушки. Мужчина попытался скрыться, но перевернулся, а его пассажир вылетел из салона через лобовое стекло, рассказали в Госавтоинспекции. «Сотрудники ДПС во время патрулирования поселка Сосновый Бор обратили внимание на автомобиль ВАЗ и потребовали его остановиться. Но водитель проигнорировал законные требования автоинспекторов об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость, но впоследствии не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — пояснили там. Пассажира, который вылетел из машины в момент ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами. Лихач объяснил свой поступок тем, что, заметив патрульных, испугался и решил скрыться, поскольку был пьян и без прав. На мужчину составили шесть административных протоколов, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль поместили на спецстоянку. Сейчас правоохранители проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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