В Артемовском районе (Свердловская область) утром 27 июня гаишники устроили погоню за пьяным водителем отечественной легковушки. Мужчина попытался скрыться, но перевернулся, а его пассажир вылетел из салона через лобовое стекло, рассказали в Госавтоинспекции.
«Сотрудники ДПС во время патрулирования поселка Сосновый Бор обратили внимание на автомобиль ВАЗ и потребовали его остановиться. Но водитель проигнорировал законные требования автоинспекторов об остановке и попытался скрыться, увеличив скорость, но впоследствии не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием», — пояснили там.
Пассажира, который вылетел из машины в момент ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами. Лихач объяснил свой поступок тем, что, заметив патрульных, испугался и решил скрыться, поскольку был пьян и без прав.
На мужчину составили шесть административных протоколов, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль поместили на спецстоянку. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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