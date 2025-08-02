Над территорией России сбито 112 беспилотников

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Наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, сообщили в ведомстве
Наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, сообщили в ведомстве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 2 августа силами ПВО было сбито 112 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что наибольшее число БПЛА было уничтожено над территорией Ростовской области, а именно 34 объекта.

Также сообщается о 31 сбитом беспилотнике над территорией Краснодарского края и 12 БПЛА над территорией Воронежской области. Помимо вышеперечисленных регионов, были сбиты 11 беспилотников над территорией Рязанской области, пять над Самарской областью и четыре над территорией Пензенской области. Также было сбито два БПЛА над территорией Белгородской области и по одному над территориями Республики Крым и Липецкой области. И сообщается об 11 БПЛА, сбитых над акваториями Азовского и Черного морей.

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В ночь на 2 августа силами ПВО было сбито 112 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что наибольшее число БПЛА было уничтожено над территорией Ростовской области, а именно 34 объекта. Также сообщается о 31 сбитом беспилотнике над территорией Краснодарского края и 12 БПЛА над территорией Воронежской области. Помимо вышеперечисленных регионов, были сбиты 11 беспилотников над территорией Рязанской области, пять над Самарской областью и четыре над территорией Пензенской области. Также было сбито два БПЛА над территорией Белгородской области и по одному над территориями Республики Крым и Липецкой области. И сообщается об 11 БПЛА, сбитых над акваториями Азовского и Черного морей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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