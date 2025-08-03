На Солнце произошла самая сильная вспышка за полтора месяца

На Солнце в воскресенье, 3 августа, произошла вспышка средней силы уровня M2.9. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики РАН.
«На Солнце произошла самая сильная вспышка за 1.5 месяца. На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)» — сказано в сообщении Института. Оно опубликовано в соцсетях.
По данным специалистов, вспышка зарегистрирована в активной области 4168, которая появилась в северном полушарии Солнца только накануне. Пик излучения пришелся на 16:57 по московскому времени. Это первая вспышка такого уровня за последние трое суток: с 1 по 3 августа на Солнце было зафиксировано 35 всплесков активности, но до уровня M они не доходили. Последнее более мощное событие произошло 20 июля — тогда была вспышка уровня X1.9. Ученые уточняют, что пока неизвестно, повлияет ли вспышка на магнитную обстановку на Земле.
Предварительные данные не подтверждают наличие выбросов солнечного вещества в сторону планеты. Однако вспышка произошла практически на прямой линии Солнце—Земля, откуда возможное воздействие может быть максимальным. Специалисты обещают опубликовать уточненные данные позже. При этом уровень солнечной активности остается высоким, и вероятность новых мощных вспышек, включая события класса X, сохраняется.
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