«Есть химия»: Путин рассказал о дружбе с Михалковым
Путин считает Михалкова настоящим патриотом России
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин высказался о личной дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что между ними «есть химия». Об этом глава государства рассказал в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия».
«Мы с ним дружим, а если дружим, значит есть, как это модно говорить, „химия“», — заявил Владимир Путин отвечая на вопрос об отношениях с Михалковым. Путин также добавил, что считает Михалкова патриотом России в философском и глубоком смысле этого слова.
В фильме Владимир Путин рассказал о своем отношении к творчеству Никиты Михалкова и их общении на протяжении многих лет. Президент отметил, что режиссер оказывает значительное влияние на культурную повестку страны, а также активно участвует в обсуждении общественных вопросов.
Никита Михалков — известный российский кинорежиссер, актер и сценарист, лауреат многочисленных российских и международных премий. Он является автором таких фильмов, как «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник» и других. Михалков также известен как общественный деятель и руководитель Союза кинематографистов России.
