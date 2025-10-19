«Есть химия»: Путин рассказал о дружбе с Михалковым

Путин считает Михалкова настоящим патриотом России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин высказался о личной дружбе с режиссером Никитой Михалковым, отметив, что между ними «есть химия». Об этом глава государства рассказал в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия».

«Мы с ним дружим, а если дружим, значит есть, как это модно говорить, „химия“», — заявил Владимир Путин отвечая на вопрос об отношениях с Михалковым. Путин также добавил, что считает Михалкова патриотом России в философском и глубоком смысле этого слова.

В фильме Владимир Путин рассказал о своем отношении к творчеству Никиты Михалкова и их общении на протяжении многих лет. Президент отметил, что режиссер оказывает значительное влияние на культурную повестку страны, а также активно участвует в обсуждении общественных вопросов.

