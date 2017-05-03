«Рассматривал вложиться в наше сельское хозяйство, но выбрал пирамиду»

20:37 03 мая 2017 0

Курганцы, в отличие от всех россиян, снова поверили в легкие деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях зауральцев — будто флешмоб: все чаще на своих страницах жители Курганской области сообщают, что решили стать инвесторами крупной иностранной компании. Текст примерно одинаковый: сообщается, что вложения окупаются спустя полгода. К проекту подключаются известные предприниматели и журналисты, которые готовы вкладывать весьма внушительные суммы. На днях о своих инвестициях заявил спортсмен Костя Дзю. «Прошла первая неделя как я вошел в новый инвестиционный проект Questra World и AGAM! Я получил первые выплаты в размере 6,1% от суммы инвестиции! Риск потери денег присутствует — это инвестиции, но это мой выбор», — пишет известный уралец.

Компания Atlantic Global Asset Management зарегистрирована в африканском государстве Кабо-Верде. Она предлагает инвестиционные портфели с годовым сроком работы. Процентная ставка зависит от суммы купленного портфеля: чем дороже портфель, тем больше доходность.

В конца апреля Андрей Петров побывал на форуме создателей «пирамиды» в Москве Фото со странички Андрея Петрова в соцсети «ВКонтакте»

Предприниматель из Кургана Андрей Петров (горожанам хорошо известен его спортивно-развлекательный комплекс «Стрелец» в поселке Увал) охотно рассказывает, что первый инвестиционный портфель приобрел еще в октябре 2016 года. С тех пор купил еще несколько. «Первый портфель уже окупился на 100%, сейчас вышел в прибыль, на подходе еще один портфель», — говорит предприниматель.

При этом Андрей Петров отдает себе отчет в том, что возврат его денег ничем не гарантирован. «Насколько я знаю, у нас по закону Российской Федерации инвестиционные фонды не имеют права гарантировать какой-то доход. Просто я верю этой компании», — говорит предприниматель. Он подчеркнул, что нет никакой информации о пострадавших.

Если AGAM позиционируется как чисто инвестиционная компания, то родственный ему Questra World — это не что иное, как сетевой маркетинг, который предлагает дополнительные бонусы клиентам AGAM за новых адептов. Именно поэтому участники так охотно рассказывают о своих успехах.

Журналистка из Варгашей Фиала Баскакова пишет в соцсети, что за две недели получила доход более 14 тысяч рублей. «Это больше, чем моя зарплата», — отмечает она и рассказывает о своих покупках.

В Интернете можно найти разоблачительные статьи, подробно разъясняющие суть проекта, который многие называют банальной финансовой пирамидой. «Трезвые головы», к примеру, обращают внимание на то, что главный исполнительный директор и управляющий AGAM Андрей Абакумов — совсем не «советник президента Горбачева», как это сообщается на сайте, а известный в 90-е годы аферист, который с помощью АО «Трастовая компания „Мультиденежный фонд“» собрал с населения около двух миллиардов рублей. Скептики утверждают, что шикарные офисы компании, представленные в рекламе — постановочные кадры, а персонал — нанятые актеры. Некоторые даже отмечают, что президент AGAM Antonino Vieira Robalo представлен на фото разными людьми: то темнокожим человеком, то вполне европейской внешности.

У Зауралья один из самых дефицитных бюджетов среди регионов России. Но местное население поддерживает не региональный продукт, а африканский бизнес Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Впрочем, эти нестыковки не очень волнуют тех, кто доверил свои деньги компании. «Я рассматривал вариант вложения средств в наше сельское хозяйство. В частности, в молочное производство, но там нужны совершенно другие объемы инвестиций [и выбрал „пирамиду“]», — объясняет Петров, почему не поддерживает родной регион, являющийся одним из самых бедных в России. Петров не исключил, что после того, как заработает в AGAM, вернется к задуманному проекту.

В департаменте экономики Курганской области также согласились, что вряд ли какие-то проекты на территории области могут гарантировать столь высокую доходность. От дополнительных комментариев эксперты, отвечающие за привлечение инвестиций в регион, отказались.

Зампредседателя Курганской областной Думы, председатель правления Кетовского банка Евгений Кафеев однозначно уверен, что предложенная схема — «классическая пирамида». «Все признаки: выплата дивидендов, привлечение новых клиентов. Они работают с биткойном, эту валюту не поддерживает ни одно серьезное банковское учреждение», — отмечает депутат.

Подозрительными ему показалось и то, что вся информация о компании размещена на сайте на испанском языке. «Вернуть средства будет фактически нереально. Трудно себе представить, что кто-то поедет в Кабо-Верде судиться и сможет там что-то доказать», — отмечает Кафеев. Однако он уверен, что рано или поздно пирамида рухнет и многие окажутся ни с чем.

«У меня куча знакомых вложилась в эту систему, я сам два раза чуть не вложился, — рассказывает курганский предприниматель Константин, который просил не указывать свою фамилию.

— В Челябинске, Тюмени офисы еще не открыли, а в Кургане уже есть. Все потому что наши люди от отчаяния верят в эти сказки и не думают о последствиях».

В пресс-службе управления МВД по Курганской области сообщили, что не получали никаких заявлений от пострадавших жителей области. «Учитывая, что компания зарегистрирована за рубежом, будет трудно что-то доказать», — предположила руководитель пресс-службы Елена Радаева. Она напомнила, что в Кургане было возбуждено уголовное дело по работе другой инвестиционной компании «Херефорд» (действовали от имени известной финансовой компании TeleTrade), оно до сих пор расследуется.