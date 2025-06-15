В Кургане утвердили начальника Следственного отдела

Руководителем следственного отдела Кургана стала Вероника Ершова
Полковник юстиции Вероника Ершова официально возглавила Следственный отдел Кургана. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России.
«Следственный отдел по городу Курган. Руководитель: Вероника Ершова», — указано на сайте силового ведомства.
Ершова руководила отделом в качестве врио с января. На этом посту она сменила полковника Алексея Гармаша, вышедшего на пенсию. До повышения она работала первым заместителем руководителя.
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