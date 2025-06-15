С пожаром боролись два десятка огнеборцев
В Кургане на улице Станционной произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном доме. При тушении пожарные обнаружили тело хозяина. Об этом сообщает МЧС.
«По улице Станционной в Кургане загорелась квартира в пятиэтажке. Огнеборцы при тушении обнаружили тело 46-летнего хозяина», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
В ведомстве также пояснили, что огонь охватил площадь 16 квадратов. В борьбе с пожаром были задействованы 20 специалистов и пять единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.
Огонь охватил площадь 16 квадратных метра
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