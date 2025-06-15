15 июня 2025
14 июня 2025

В Кургане мужчина погиб в своей квартире на Станционной во время пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С пожаром боролись два десятка огнеборцев
С пожаром боролись два десятка огнеборцев Фото:

В Кургане на улице Станционной произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном доме. При тушении пожарные обнаружили тело хозяина. Об этом сообщает МЧС.

«По улице Станционной в Кургане загорелась квартира в пятиэтажке. Огнеборцы при тушении обнаружили тело 46-летнего хозяина», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В ведомстве также пояснили, что огонь охватил площадь 16 квадратов. В борьбе с пожаром были задействованы 20 специалистов и пять единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Огонь охватил площадь 16 квадратных метра
Огонь охватил площадь 16 квадратных метра
Фото:

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В Кургане на улице Станционной произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном доме. При тушении пожарные обнаружили тело хозяина. Об этом сообщает МЧС. «По улице Станционной в Кургане загорелась квартира в пятиэтажке. Огнеборцы при тушении обнаружили тело 46-летнего хозяина», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. В ведомстве также пояснили, что огонь охватил площадь 16 квадратов. В борьбе с пожаром были задействованы 20 специалистов и пять единиц техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожности при курении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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