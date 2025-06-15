Курганский артиллерист «Хитрый» получил повышение в зоне СВО

Боец с позывным «Хитрый» стал старшим офицером батареи на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Курганский артиллерист с позывным «Хитрый» стал старшим офицером батареи в зоне СВО. Военнослужащий получил звание «младший лейтенант». Об этом сообщают активисты из волонтерского движения.
«Наш боец с позывным „Хитрый“ получил офицерское звание — младший лейтенант. Стал старшим офицером батареи», — сообщили в волонтерском движении «Шадринск за Победу».
Боец ушел на СВО добровольцем два года назад в гаубичный артиллерийский дивизион. До заключения контракта с Минобороны РФ работал на предприятии ШЗМК. Работа его экипажа проходит на одном из самых горячих участков фронта.
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