15 июня 2025

Курганский артиллерист «Хитрый» получил повышение в зоне СВО

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Боец с позывным «Хитрый» стал старшим офицером батареи на СВО
Боец с позывным «Хитрый» стал старшим офицером батареи на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский артиллерист с позывным «Хитрый» стал старшим офицером батареи в зоне СВО. Военнослужащий получил звание «младший лейтенант». Об этом сообщают активисты из волонтерского движения.

«Наш боец с позывным „Хитрый“ получил офицерское звание — младший лейтенант. Стал старшим офицером батареи», — сообщили в волонтерском движении «Шадринск за Победу». 

Боец ушел на СВО добровольцем два года назад в гаубичный артиллерийский дивизион. До заключения контракта с Минобороны РФ работал на предприятии ШЗМК. Работа его экипажа проходит на одном из самых горячих участков фронта.

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Курганский артиллерист с позывным «Хитрый» стал старшим офицером батареи в зоне СВО. Военнослужащий получил звание «младший лейтенант». Об этом сообщают активисты из волонтерского движения. «Наш боец с позывным „Хитрый“ получил офицерское звание — младший лейтенант. Стал старшим офицером батареи», — сообщили в волонтерском движении «Шадринск за Победу».  Боец ушел на СВО добровольцем два года назад в гаубичный артиллерийский дивизион. До заключения контракта с Минобороны РФ работал на предприятии ШЗМК. Работа его экипажа проходит на одном из самых горячих участков фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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