Сколько зарабатывают лидеры строительного рынка Тюмени

URA.RU выяснило реальное финансовое положение лидеров строительного рынка Тюмени

06 октября 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

К началу октября в Тюмени было построено и сдано в эксплуатацию больше 1,3 млн квадратных метров жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первого октября федеральный портал ЕРЗ.РФ обновил официальный рейтинг застройщиков, работающих в Тюменской области. Этот рейтинг учитывает лишь один ключевой показатель — сколько компания прямо сейчас возводит жилья и в каком количестве жилых комплексов. Лидеры рейтинга не меняются уже долгое время несмотря на то, что почти все участники современного рынка постоянно заявляют о новых проектах и планах. Но чтобы понять реальную ситуацию на рынке и возможные перспективы, одних лишь данных об объеме строящихся площадей недостаточно. Аналитик URA.RU изучил финансовую отчетность компаний, занимающих первые пять строк рейтинга ЕРЗ.РФ и сделал выводы о реальном распределении финансовой влиятельности лидеров тюменского строительства. Выводы о финансовом положении застройщиков делались на основании открытых данных из ЕГРЮЛ, федеральной налоговой службы, сервиса «Прозрачный бизнес», а так же на основании данных СБИС о взаимосвязи компаний. Все приведенные ниже цифры округлены, но дают объективное представление о распределении финансов в строительной сфере Тюмени. №1 в рейтинге ЕРЗ: «Страна Девелопмент» ЖК «Звездный» с его инфраструктурой и крупным торговым центром является самым известным проектом «Страны» в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Единый ресурс застройщиков приводит данные, что «Страна Девелопмент» возводит в Тюмени 563,5 тысячи квадратных метров жилья. Основным учредителем компании является ООО «Элит Строй», которым владеют на паритетной основе Александр Гайдуков и Игорь Бутаков. Они являются учредителями большого количества связанных компаний, занимающихся строительством, инжинирингом, сопутствующим сервисом в Тюмени, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Часть тюменских и иногородних активов убыточна: например, подразделение «Страна Запад» потеряла в 2022 году больше 126 млн рублей. Тем не менее, итоговая прибыль империи Гайдукова-Бутакова превысила 650 млн. №2 в рейтинге ЕРЗ: группа компаний «ЭНКО» По данным ЕРЗ.РФ, «ЭНКО» всерьез отстает от лидера списка по возводимым площадям. На данный момент в работе у застройщика — 198,2 тысячи квадратных метров. Эта группа компаний включает в себя огромное количество фирм, как имеющих, так и не имеющих в названии слово «ЭНКО». Они занимаются строительством и большим количеством сопутствующих работ. И все они, в отличие от предыдущего участника рейтинга, базируются в Тюмени. «Преображенский» и «Айвазовский» — самые известные проекты «ЭНКО». Владеет всем этим разнообразием Елена Низамова. Ключевые активы по отдельности не приносят баснословной прибыли — например, «ЭНКО Строй» заработал за год меньше 90 млн рублей, а «Гастро-Тренды» — чуть больше 11 млн рублей. Но в совокупности вся деятельность позволила Елене Низамой получить в 2022 году прибыль, близкую к 1,4 млрд рублей. №3 в рейтинге ЕРЗ: ПСК «Дом Девелопмент» Владелец компании «Дом Девелопмент» Михаил Вольфсон уже попадал в рейтинги URA.RU. Сейчас пришло время разобраться в его деятельности немного подробнее. По данным единого ресурса застройщиков, «Дом Девелопмент» строит в Тюмени 191,7 тысяч квадратных метров жилья, лишь немного уступая позиции «ЭНКО». Сама компания учреждена единственным учредителем — ООО «Трейд Комфорт», которым на 100% владеет Михаил Вольфсон. В системе СБИС дерево связанных компаний самое большое из всех фигурантов этой статьи: почти три десятка компаний, зарегистрированных в Тюменской области и занимающихся строительством и его сопровождением. Ключевая компания, ПСК «Дом», заработала в 2022 году всего 110 миллионов рублей. Но из-за того, что в этой сложной цепи нет убыточных предприятий, прибыль по всем активам Вольфсона составила чуть больше 900 миллионов рублей. №4 в рейтинге ЕРЗ: Группа компаний TIS Этот застройщик возводит в Тюмени 188,6 тысяч квадратных метров жилья. История компании началась в 1998 году с фирмы «Тюменьинвестстрой». Здесь сложной цепочки взаимосвязей нет, а есть набор компаний, которые учреждены и находятся под руководством Владимира Беличенко. Этот бизнесмен смог построить эффективную схему взаимодействия внутри группы компаний. В результате обходится без убыточных элементов, а общий доход Беличенко от его активов близок к 800 млн рублям. №5 в рейтинге ЕРЗ: «Брусника» ЖК «Первоймайская 1А» является одним из самых претенциозных реализованных в Тюмени проектов бизнес-класса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пятый участник рейтинга известен и за пределами Тюмени, например — в Екатеринбурге. Конкретно в Тюмени «Брусника» возводит 157,8 квадратных метров. В рейтинг компания попала в последний момент, немного опередив ISB Development, которая занимала пятую позицию рейтинга в сентябре. В корпоративную цепочку «Брусники» входит множество фирм, занимающихся как строительством, так и управлением недвижимостью, финансовой деятельностью в строительстве, производством стройматериалов. Вот только почти все они по итогам 2022 года показали убыточность. В итоге на конец 2022 года у владельца и бенефициара «Брусники» Алексею Круковскому финансовые потери превысили 800 млн рублей. В итоге финансовый рейтинг тюменских застройщиков, составленный URA.RU, серьезно отличается от рейтинга, который приводит портал ЕРЗ.РФ. Во-первых, компания, которая строит больше всего, по прибыльности занимает только четвертую строку рейтинга редакции. А компания с самыми большими амбициями (чего стоят одни только проекты «Брусники» в формате бизнес-класса) оказалась и вовсе убыточной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первого октября федеральный портал ЕРЗ.РФ обновил официальный рейтинг застройщиков, работающих в Тюменской области. Этот рейтинг учитывает лишь один ключевой показатель — сколько компания прямо сейчас возводит жилья и в каком количестве жилых комплексов. Лидеры рейтинга не меняются уже долгое время несмотря на то, что почти все участники современного рынка постоянно заявляют о новых проектах и планах. Но чтобы понять реальную ситуацию на рынке и возможные перспективы, одних лишь данных об объеме строящихся площадей недостаточно. Аналитик URA.RU изучил финансовую отчетность компаний, занимающих первые пять строк рейтинга ЕРЗ.РФ и сделал выводы о реальном распределении финансовой влиятельности лидеров тюменского строительства. Единый ресурс застройщиков приводит данные, что «Страна Девелопмент» возводит в Тюмени 563,5 тысячи квадратных метров жилья. Основным учредителем компании является ООО «Элит Строй», которым владеют на паритетной основе Александр Гайдуков и Игорь Бутаков. Они являются учредителями большого количества связанных компаний, занимающихся строительством, инжинирингом, сопутствующим сервисом в Тюмени, Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. Часть тюменских и иногородних активов убыточна: например, подразделение «Страна Запад» потеряла в 2022 году больше 126 млн рублей. Тем не менее, итоговая прибыль империи Гайдукова-Бутакова превысила 650 млн. По данным ЕРЗ.РФ, «ЭНКО» всерьез отстает от лидера списка по возводимым площадям. На данный момент в работе у застройщика — 198,2 тысячи квадратных метров. Эта группа компаний включает в себя огромное количество фирм, как имеющих, так и не имеющих в названии слово «ЭНКО». Они занимаются строительством и большим количеством сопутствующих работ. И все они, в отличие от предыдущего участника рейтинга, базируются в Тюмени. «Преображенский» и «Айвазовский» — самые известные проекты «ЭНКО». Владеет всем этим разнообразием Елена Низамова. Ключевые активы по отдельности не приносят баснословной прибыли — например, «ЭНКО Строй» заработал за год меньше 90 млн рублей, а «Гастро-Тренды» — чуть больше 11 млн рублей. Но в совокупности вся деятельность позволила Елене Низамой получить в 2022 году прибыль, близкую к 1,4 млрд рублей. По данным единого ресурса застройщиков, «Дом Девелопмент» строит в Тюмени 191,7 тысяч квадратных метров жилья, лишь немного уступая позиции «ЭНКО». Сама компания учреждена единственным учредителем — ООО «Трейд Комфорт», которым на 100% владеет Михаил Вольфсон. В системе СБИС дерево связанных компаний самое большое из всех фигурантов этой статьи: почти три десятка компаний, зарегистрированных в Тюменской области и занимающихся строительством и его сопровождением. Ключевая компания, ПСК «Дом», заработала в 2022 году всего 110 миллионов рублей. Но из-за того, что в этой сложной цепи нет убыточных предприятий, прибыль по всем активам Вольфсона составила чуть больше 900 миллионов рублей. Этот застройщик возводит в Тюмени 188,6 тысяч квадратных метров жилья. История компании началась в 1998 году с фирмы «Тюменьинвестстрой». Здесь сложной цепочки взаимосвязей нет, а есть набор компаний, которые учреждены и находятся под руководством Владимира Беличенко. Этот бизнесмен смог построить эффективную схему взаимодействия внутри группы компаний. В результате обходится без убыточных элементов, а общий доход Беличенко от его активов близок к 800 млн рублям. Пятый участник рейтинга известен и за пределами Тюмени, например — в Екатеринбурге. Конкретно в Тюмени «Брусника» возводит 157,8 квадратных метров. В рейтинг компания попала в последний момент, немного опередив ISB Development, которая занимала пятую позицию рейтинга в сентябре. В корпоративную цепочку «Брусники» входит множество фирм, занимающихся как строительством, так и управлением недвижимостью, финансовой деятельностью в строительстве, производством стройматериалов. Вот только почти все они по итогам 2022 года показали убыточность. В итоге на конец 2022 года у владельца и бенефициара «Брусники» Алексею Круковскому финансовые потери превысили 800 млн рублей. В итоге финансовый рейтинг тюменских застройщиков, составленный URA.RU, серьезно отличается от рейтинга, который приводит портал ЕРЗ.РФ. Во-первых, компания, которая строит больше всего, по прибыльности занимает только четвертую строку рейтинга редакции. А компания с самыми большими амбициями (чего стоят одни только проекты «Брусники» в формате бизнес-класса) оказалась и вовсе убыточной.