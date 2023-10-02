Стали известны пять самых богатых людей в Тюмени

Самым богатым предпринимателем Тюменской области стал Николай Мамонтов

Рейтинг составлен на основании открытых данных из ЕГРЮЛ и отчетности бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Успешность бизнеса измеряется его доходностью — это показатель того, насколько предприниматель способен ориентироваться в экономических реалиях, сохранять и преумножать капитал. На фоне волн банкротных исков, которые инициируют тюменские налоговики, складывается ощущение, что 2022 и 2023 годы стали настоящим испытанием для всех. Однако, есть люди, которые сумели подстроиться и не потерять хватку.

Финансовые итоги 2023 года еще только предстоит подвести. Однако данные ЕГРЮЛ и открытая отчетность многих компаний позволяют составить рейтинг самых богатых бизнесменов Тюмени на основании их финансовой успешности в 2022 году.

Абсолютный чемпион: Николай Мамонтов

Самым богатым предпринимателем можно считать основателя агрохолдинга «Юбилейный». Предприятие, которое имеет поддержку на уровне тюменских и уральских властей, принесло своему бенефициару в 2022 году более 1,5 млрд рублей чистой прибыли. В состав «Юбилейного» в октябре вошло новое предприятие, и можно предположить, что богатство Мамонтова будет расти.

Самый богатый строитель: Михаил Вольфсон

Бенефициар известной компании «ПСК «ДОМ» м еще почти двух десятков фирм получил на своих активах чуть больше 918 млн рублей. По данным различных изданий, второе место в топе самых богатых тюменцев сохраняет уже не первый год. Однако, фигура не публичная, и увидеть его на бомонд-тусовках практически невозможно.

Самый богатый нефтяник: Олег Витязев

Оказалось, что нефтяной бизнес приносит своим владельцам меньше дохода, чем строительство и агропромышленный комплекс. Владелец «Сиббурмаша» оказался по данным отчетности самым богатым нефтяником, но серьезно отстает од двух первых позиций, заработав «всего» 407 млн рублей.

Самый богатый автомагнат: Юрий Михеев

Владелец сразу нескольких бизнесов в автомобильной сфере может похвастать чистой прибылью в 542 млн рублей. Это результат работы «Автомага», «Русойла», «Лидертрака» и еще десятка бизнесов.

Самый богатый политик: Владимир Шевчик

Владелец огромного количества бизнесов, среди которых — аквапарк, отели, строительные компании, арендные предприятия. Владимир Шевчик, заместитель секретаря тюменских «Единороссов», по последним известным данным получил годовую прибыль в размере 517 млн рублей.

В этот топ не попали лица, которые занимают сейчас наибольшее место в медиапространстве: ни известные девелоперы, ни популярные в соцсетях риэлторы и рестораторы не смогли пока добиться такого уровня дохода, который приблизил бы их к элите. Однако, возможно, у них все еще впереди.