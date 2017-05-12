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12 мая 2017
11 мая 2017
06:17  12 мая 2017 1

Мошенники придумали новый способ вывода денег за рубеж

Клипарт., купюра, взятка, деньги
Отмывание денег ведется через судебных приставовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Росфинмониторинг принимает меры против отмывания средств с помощью исполнительных листов судебных приставов. Такая новая хитроумная схема вывода средств за рубеж выявлена в России.

Как поясняют «Известия», механизм вывода средств следующий: фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. По подложным документам через третейский суд мошенники добиваются решения о погашении долга. Банки осуществляют платеж по исполнительному листу от судебных приставов, и деньги отправляются за рубеж.

При помощи этой схемы из России было выведено уже около 16 млрд рублей. Действующее законодательство не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Чтобы решить проблему, Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Однако эксперты «Известий» считают, что для борьбы с подобным мошенничеством следует разрешить банкам отказываться от выполнения сомнительных операций. Пока кредитные организации могут лишь на семь дней блокировать перевод

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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