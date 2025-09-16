Военный блогер Роман Алехин инициировал подготовку судебного иска против ряда СМИ и военкоров, которые выдвигали в его адрес обвинения в отмывании денег и спекуляциях на оказании помощи военнослужащим ВС РФ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
По данным канала, еще на прошлой неделе Алехин поручил своим адвокатам зафиксировать в нотариальном порядке все публикации, касающиеся его персоны, провести их анализ и сформулировать соответствующие претензии. Чем известен военблогер Роман Алехин — в материале URA.RU.
Биография
Детство и юность
Будущий военный блогер Роман Алехин с детства мечтал бороться с преступностью, вдохновившись образом комиссара Каттани из сериала «Спрут». Для реализации этой цели он окончил юридический институт в Туле и вернулся в родной Курск, где год прослужил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями.
Однако его карьера в правоохранительных органах была недолгой. Алехин ушел со службы, поскольку его, по словам самого мужчины, пытались заставить инициировать уголовное дело против невиновной, по его мнению, стороны в хозяйственном споре. Это решение стало переломным моментом, предопределившим его уход из системы и последующий путь.
Карьера
После увольнения из органов Роман Алехин начал работать в компании отца, производившей протезно-ортопедическую продукцию. Его личная трагедия — тяжелая травма позвоночника в результате ДТП в 23 года — стала ключевым фактором, определившим его дальнейший профессиональный путь в сфере ортопедии и протезирования, хотя профильного медицинского образования он так и не получил.
В 2004 году Алехин открыл собственный бизнес, став успешным предпринимателем. Параллельно он занимался общественной деятельностью, включая возрождение казачества, и вел блог. В нем он поддерживал федеральную власть, но жестко критиковал бездействие местных чиновников.
С началом СВО Роман сосредоточился на благотворительности: организовал поставки снаряжения для военных и помощь в протезировании раненым. Несмотря на полученную в 2022 году повестку, на фронт он не попал из-за травмы и завершения мобилизации. Летом 2024 года Алехин был назначен советником тогдашнего врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Личная жизнь
Личная жизнь Романа остается малоизвестной широкой публике. Помимо ведения блога и увлечения казачьей культурой, среди его интересов выделяется охота. Алехин состоит в браке с Екатериной Алехиной, специалистом по нутрициологии. Вместе супруги воспитывают сына. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Екатерина рассказывает о поддержке, которую она совместно со своей золовкой оказывает российским военнослужащим, а также призывает жителей Курска присоединиться к этой инициативе.
Контракт с Минобороны и обвинения в отмывании денег
В феврале 2025 года Алехин объявил о подписании контракта с Минобороны РФ для службы в подразделении «Ахмат». Позже он заявил, что в ходе операции «Поток» занимал должность замкомандира по политической части в отряде «Аид», где координировал действия бойцов, занимался снабжением и временно исполнял обязанности командира.
Однако журналист Владимир Соловьев обвинил блогера в присвоении чужих заслуг. В марте Минобороны расторгло контракт с Алехиным. Сам он отнесся к решению с пониманием, заявив, что из-за недостатка боевого опыта эффективнее продолжать работу на идеологическом фронте, в волонтерстве и протезировании.
В сентябре telegram-каналы Shot и Mash сообщили о подозрениях в адрес Алехина в возможном отмывании средств, собранных на медикаменты для участников СВО. В сеть попали видео, на которых он обсуждает финансовые вопросы и откаты с неустановленными лицами.
Алехин пояснил, что речь шла о предложениях делать пожертвования с занижением сумм в отчетах, от которых он отказался. В ответ он инициировал судебное разбирательство против СМИ, обвинивших его в отмывании денег и распространивших смонтированные видеоматериалы.
Скандалы с участием военблогера
«Продажный лжец»
Алехин, по мнению атамана окружного казачьего общества Игоря Филипповского, является человеком, склонным к лжи и преследующим исключительно собственные интересы. Об этом Филипповский заявил, комментируя появившееся в сети видео, на котором Алехин обсуждает предполагаемую схему отмывания денежных средств, выделяемых на поддержку участников СВО.
"Считаю по Алехину — он лжец, самовлюбленный. Я грубо скажу, может быть, это его проблема, я думаю, за рубль он и мать продаст, без всяких проблем», — заявил атаман.
Атаман отметил, что публикация данного материала не стала для него неожиданностью, поскольку случаи, связанные с деятельностью Алехина, уже широко известны. В частности, ранее блогер был привлечен к суду по факту реализации некачественных протезов для лиц с инвалидностью, однако отделался лишь административным штрафом.
Доходы в сотни тысяч от рекламы
Роман Алехин получает значительный доход от размещения рекламы на своем telegram-канале, который, по его собственным словам, достигает нескольких сотен тысяч рублей ежемесячно. Об этом стало известно в ходе его встречи с представителем одной из компаний, где обсуждался вопрос получения так называемого «отката» при распределении гуманитарной помощи.
«Она (секретарь — прим. URA.RU) у меня занимается Telegram, ну, рекламой. Все договоры, вот это чисто. Telegram-канал, ну 300 тыс [рублей] в месяц. На рекламе», — заявил Алехин.
Участие в операции «Поток»
Военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил сомнение в достоверности заявлений Романа Алехина о его причастности к операции «Поток», в ходе которой осуществлялся выход в тыл ВСУ. Эксперт отметил, что участие Алехина в этой операции представляется маловероятным, поскольку мероприятие имело строго секретный характер и проводилось исключительно с привлечением специально подготовленных лиц. Кроме того, по словам Матвийчука, Алехин не состоит в рядах ВС РФ, что дополнительно ставит под сомнение его заявления об участии в «Потоке».
Подлинность наград
Военные награды, которые демонстрировал блогер, могут оказаться фальшивыми, заявил Матвийчук. По его словам, возможно, за определенные заслуги Алехина и отмечали, но речь идет лишь о части привезенного им имущества.
"Конечно, он где-то что-то привозил, и возможно, что даже его отличали за то, что он привозил. Но он же привозил не все. Из 100, допустим, этих же беспилотников он привозил два. На каких-то этапах, пока его не раскусили, возможно, награждали", — сказал эксперт.
Автопарк на миллионы рублей
Роман Алехин владел коллекцией автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей, пишут «Известия». В числе принадлежащего ему транспорта значились электромобиль ZEEKR 001, оцениваемый примерно в 4,3 миллиона рублей, Volkswagen Teramont стоимостью порядка 3,5 миллиона рублей, а также Haval H7 с аналогичной ценой. Сейчас у Алехина остался лишь Haval H7 — остальные автомобили были реализованы весной текущего года.
