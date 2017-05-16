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16 мая 2017
22:24  16 мая 2017 1

Самойлова назвала Евровидение в Киеве скучным

Самойлова Юлия, самойлова юлия
Певицу не впечатлил конкурсФото: Личная страница Самойловой Юлии в instagram
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Несостоявшаяся участница «Евровидения-2017» от России Юлия Самойлова поделилась своими впечатлениями от просмотра трансляции музыкального конкурса, заявив, что мероприятие показалось ей скучным.

«Очень понравилась Португалия: голос просто волшебный, как с пластинки. А так, на мой взгляд, конкурс очень ровно прошел. Даже скучно как-то», — приводит слова Самойловой издание RT.

Самым ярким номером певица назвала выступление Натана Трента из Австрии, который пел в искусственном дыму, сидя на полумесяце. Поделилась Самойлова собственными музыкальными предпочтениями, среди которых оказались сразу несколько разных жанров — рок и инди-музыка. В ближайшее время российская исполнительница планирует приступить к записи собственного альбома.

Победу на конкурсе, напомним, одержал исполнитель из Португалии — Сальвадор Собрал. Ему отдали голоса и профессиональное жюри, и большинство телезрителей.

Лев Истомин
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