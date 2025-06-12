Флаг появился на фасаде здания в Дубае
Самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае — вечером 12 июня осветили цветами российского флага в честь Дня России. Видео с флагом на фасаде здания появилось в соцсетях.
«В честь праздника на фасаде небоскреба „Бурдж-Халифа“, самого высокого здания мира, зажглись цвета российского триколора», — сообщает telegram-канал «Москва сегодня». На экране самого высокого здания можно увидеть триколор на фоне ночного неба.
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