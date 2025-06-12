Самое высокое здание в мире окрасили цветами флага России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг появился на фасаде здания в Дубае
Флаг появился на фасаде здания в Дубае Фото:

Самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае — вечером 12 июня осветили цветами российского флага в честь Дня России. Видео с флагом на фасаде здания появилось в соцсетях.

«В честь праздника на фасаде небоскреба „Бурдж-Халифа“, самого высокого здания мира, зажглись цвета российского триколора», — сообщает telegram-канал «Москва сегодня». На экране самого высокого здания можно увидеть триколор на фоне ночного неба.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на трудности и попытки дискредитировать нас, URA.RU продолжает держать вас в курсе главных событий. О том, что происходит с агентством, а также последних новостях России и мира — в telegram-канале URA.RU.

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае — вечером 12 июня осветили цветами российского флага в честь Дня России. Видео с флагом на фасаде здания появилось в соцсетях. «В честь праздника на фасаде небоскреба „Бурдж-Халифа“, самого высокого здания мира, зажглись цвета российского триколора», — сообщает telegram-канал «Москва сегодня». На экране самого высокого здания можно увидеть триколор на фоне ночного неба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...