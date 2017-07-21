16:07 21 июля 2017 0

По закону женщина может находиться на свободе, но суд не пошел ей навстречу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В столице Урала назревает скандал вокруг одного из фигурантов резонансного дела «адвокатессы-взяточницы» Эльнары Салмановой — бывшего сотрудника полиции из Ревды Лилии Хорошавиной. Женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, якобы держат в СИЗО, не дают возможности проходить необходимые обследования и сдавать анализы. Об этом «URA.RU» сообщила адвокат Хорошавиной Нина Люберцева.

Приговор был вынесен 5 апреля, до и во время процесса Хорошавина находилась на свободе (под подпиской о невыезде), и, по логике, вполне могла бы дожидаться апелляции также на свободе, однако судья распорядился по-другому: женщину взяли под стражу прямо в зале. Для беременной полицейской это сейчас буквально вопрос жизни и смерти. С учетом состояния ее здоровья ей показана операция (кесарево сечение).

«С такими показаниями ей нужно лежать в больнице — ей такой возможности не предоставляется», — рассказывает адвокат. По ее словам, в условиях изолятора получать необходимое медицинское обслуживание просто невозможно. «Ей должны регулярно делать УЗИ, каждые две недели сдавать анализы — ничего этого не делается. Родственники в панике, ее мать — в полном расстройстве, мне самой страшно за мою подзащитную, — говорит Нина Люберцева. — Опасность грозит двум людям — ей и ее будущему ребенку».

Юридическая казуистика заключается в том, что по закону подсудимый считается невиновным — до тех пор, пока приговор не вступит в силу (то есть до рассмотрения дела в апелляционной инстанции). И в практике существует немало примеров, когда преступник (даже обвиненный в тяжком преступлении) дожидается вступления решения суда в силу также на свободе (все знают историю известного оппозиционера). Обвинение же Хорошавиной гораздо более мягкое. «Она осуждена не за взятку, а за преступления средней тяжести, и подписку о невыезде никогда не нарушала», — замечает адвокат.

Юристы ссылаются не только на примеры, но и на документы — решение Пленума Верховного суда №26. Однако суд их доводы не услышал. «Мера пресечения должна проверяться регулярно, но наши ходатайства об этом не принимаются, — говорит адвокат Люберцева. — Суд отложил решение по мере пресечения до начала августа — до апелляции. Получается, оппозиционерам можно дожидаться решения суда на свободе, а обычным людям нельзя?»

Рассмотрение апелляционной жалобы по «делу решал» назначено на 2 и 3 августа — в эти же дни, по прогнозам медиков, Хорошавина должна родить.

5 апреля Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил женщину-адвоката Эльнару Салманову к 7,5 годам лишения свободы за мошенничество, фальсификации доказательств и попытке дачи взятки следователю. Вместе с ней по делу проходили двое полицейских из Ревды — следователь МВД Лилия Хорошавина и руководитель следственного отдела Алексей Кореньков. Хорошавину обвиняли в фальсификации доказательств по уголовному делу (ст. 303 ч. 2), служебном подлоге (ст. 292 ч. 2) и привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 ч. 1), а ее начальника — в пособничестве ей. По версии следствия, они с Салмановой заменили в уголовным деле о краже кошелька одну цыганку на другую (Хорошавина оформила заведомо «липовые» допросы и явки с повинной). После вынесения приговора она и Кореньков по результатам служебной проверки были уволены из органов внутренних дел.