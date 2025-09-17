«Спасают лишь антидепрессанты»: свердловчанин с 20 диагнозами десять лет страдает от болей

Житель Ирбита Михаил Дмитриев уже десять лет страдает от болей в животе. Мужчина признается, что спасают его только антидепрессанты. За эти годы уральцу поставили около 20 диагнозов, но причину болей, по его словам, найти так и не удалось.
«Каждый врач ставит свой диагноз. Назначаются препараты, от которых вообще нет толку, а некоторые при длительном применении могут только ухудшить ситуацию. Врач-невролог в Екатеринбурге назначил мне антидепрессант, после начала приема я буквально физически чувствовал, что спазм с брюшной полости почти проходит. Это значительно улучшает мою сегодняшнюю жизнь. Но я вынужден жить на таблетках, а причина болей так и не найдена», — поделился Дмитриев своей историей с URA.RU.
По воспоминаниям мужчины, боли в левой части живота в районе селезенки начались у него в 2015 году после рвоты. За эти годы уралец обращался к врачам в местной больнице Ивделя, в Североуральской городской больнице и СОКБ-1, а также проходил платные обследования. Специалисты ставят Дмитриеву почти 20 различных диагнозов — от панкреатита, грыжи пищевого отверстия диафрагмы до рубцевой деформации двенадцатиперстной кишки. При этом, как он отмечает, ничем помочь так и не смогли.
Некоторые врачи, по словам мужчины, пытаются объяснить его плохое самочувствие прошлой наркозависимостью, от которой он избавился в 2013 году. «Я был героиновым наркоманом со всеми вытекающими (гепатит С, ВИЧ). Гепатит я вылечил после появления препаратов прямого действия, создал прекрасную семью. Иногда врачи упрекают, что сам виноват. Пытаются свалить все на мое прошлое. Хотя никакой связи эта боль с ним не имеет», — признается ирбитчанин.
Мужчина обращался с жалобами в надзорные органы. Однако в ответах сообщается, что Дмитриеву медицинская помощь была оказана в полном объеме, диагноз поставлен и лечение назначено. В частности, в ответе свердловского министерства здравоохранения говорится, что в Ивдельской ЦРБ мужчина состоит на диспансерном учете, его права как пациента не нарушались.
В ответе страховой компании указано, что лечение, оказанное Дмитриеву, соответствует современным стандартам и клиническим рекомендациям. В ответе СОКБ-1 отмечается, что мужчина был на приеме у гастроэнтеролога, хирурга, невролога, был проведен консилиум врачей, поставлен диагноз. Было рекомендовано продолжить лечение, назначенное специалистами, а также пройти консультацию психотерапевта для назначения препаратов, снижающих симптоматическое влияние на кишечник.
Как рассказала URA.RU, клинический психолог высшей категории, доцент УГМУ Ольга Сатонкина, если человеку помогают только антидепрессанты, у него может быть синдром раздраженного кишечника, возможен и хронический болевой синдром. «Здесь уже необходим комплексный подход к лечению», — подчеркнула специалист.
