{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
14:34  23 ноября 2017 1

«Разбудим ледяным душем». Якушев пригрозил главам «спящих» районов области

Послание губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Тюмень, якушев владимир, послание губернатора
С ежегодным посланием губернатор впервые выступил в зале ДК «Нефтяник»Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Семь ключевых вызовов встанут перед жителями Тюменской области в ближайшее время. Об этом в своем послании Областной думе заявил губернатор региона Владимир Якушев, пояснив, что ответы на них должны быть даны в течение года.

В частности, отметил губернатор, речь идет о сокращении объемов софинансирования федеральным центром федеральных программ до 22%, остальное должен обеспечить регион. «Это будет трудно, но мы сдюжим», — сообщил Якушев, пояснив, что подготовка к оперативному и организационному маневру уже идет под личным контролем губернатора.

Второй вызов касается эффективности межведомственного взаимодействия, с которым у тюменцев пока «не все ладно», третий — проблем со «спящими» муниципальными образованиями. В числе тех, кто «пробудился» к новой жизни, Якушев назвал Ялуторовский, Юргинский, Голышмановский, Исетский и Тюменский районы, где растут собственные доходы и появляются новые рабочие места. «А есть районы, где еще спят. Хватит. Или вы проснетесь сами, или мы вас разбудим. Бодрящим ледяным душем», — пригрозил глава региона.

Кроме того, региону предстоит решить проблему сбыта произведенной продукции, поработать в сфере развития логистики, запустить «новую индустриализацию» в области экологии и превратить «ручные, карманные» Общественные советы в реально работающие органы. «Гражданские структуры в целом призваны быть для власти не ширмой, а честным зеркалом», — подытожил Якушев.

Губернатор Тюменской области сегодня, 23 ноября, обратился с ежегодным посланием к депутатам. Глава региона сказал, в частности, что Тюменская область демонстрирует устойчивое развитие и готова к новым вызовам.

Марина Шарапова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров