Семь ключевых вызовов встанут перед жителями Тюменской области в ближайшее время. Об этом в своем послании Областной думе заявил губернатор региона Владимир Якушев, пояснив, что ответы на них должны быть даны в течение года.
В частности, отметил губернатор, речь идет о сокращении объемов софинансирования федеральным центром федеральных программ до 22%, остальное должен обеспечить регион. «Это будет трудно, но мы сдюжим», — сообщил Якушев, пояснив, что подготовка к оперативному и организационному маневру уже идет под личным контролем губернатора.
Второй вызов касается эффективности межведомственного взаимодействия, с которым у тюменцев пока «не все ладно», третий — проблем со «спящими» муниципальными образованиями. В числе тех, кто «пробудился» к новой жизни, Якушев назвал Ялуторовский, Юргинский, Голышмановский, Исетский и Тюменский районы, где растут собственные доходы и появляются новые рабочие места. «А есть районы, где еще спят. Хватит. Или вы проснетесь сами, или мы вас разбудим. Бодрящим ледяным душем», — пригрозил глава региона.
Кроме того, региону предстоит решить проблему сбыта произведенной продукции, поработать в сфере развития логистики, запустить «новую индустриализацию» в области экологии и превратить «ручные, карманные» Общественные советы в реально работающие органы. «Гражданские структуры в целом призваны быть для власти не ширмой, а честным зеркалом», — подытожил Якушев.
Губернатор Тюменской области сегодня, 23 ноября, обратился с ежегодным посланием к депутатам. Глава региона сказал, в частности, что Тюменская область демонстрирует устойчивое развитие и готова к новым вызовам.