Тюменская область демонстрирует устойчивое развитие и готова к новым вызовам. Об этом в послании депутатам областной думы сегодня, 23 ноября, заявил губернатор Владимир Якушев.
«Региональная мобилизация, о которой мы говорили ранее, стала свершившимся фактом, — сообщил он. — Тюменская область перегруппировала силы и вышла на новую траекторию устойчивого развития».
Глава региона поблагодарил жителей за проделанную работу и рассказал об успехах, достигнутых за последний год. В частности, отметил он, в области развивается промышленность, нефтедобыча — на юге введено в эксплуатацию три новых месторождения. Сеть индустриальных парков в регионе будет расширяться и дальше, отметил Якушев.
Строительная отрасль показала за 10 месяцев этого года 10-процентный рост — это, конечно, не 26%, как было несколько лет назад, но и не 12-процентный прошлогодний спад. Отдельно глава региона остановился на такой форме частно-государственого партнерства, как концессия. Данный механизм позволил начать масштабную реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения, в том числе в Тобольске и Ишиме. Общая сумма конверсионных соглашений в этой сфере составляет почти 2 млрд рублей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что ежегодное послание областной думе Владимир Якушев читает в ДК «Нефтяник». В числе приглашенных на тринадцатое заседание законодательного органа — почетные граждане, представители деловых кругов, науки, культуры, средств массовой информации, местного самоуправления и общественности.