Чиновники стали бояться брать взятки

Среди госслужащих силовики стали фиксировать гораздо меньше коррупционных преступлений. По итогам прошлого года, согласно статистике МВД, правоохранительными органами было возбуждено шесть тысяч уголовных дел о взятках, что на 40% меньше, чем в 2016 году.
Как отмечают силовики, каждый четвертый случай выявления взятки в среде чиновников относится к уголовному преступлению, квалифицирующемуся как коррупционное преступление в крупном и особо крупном размере, пишут «Известия». Согласно УК РФ, крупной считается взятка, сумма которой превышает 150 тысяч рублей, особо крупной — более одного млн рублей.
Член адвокатской палаты Москвы Роман Волков в разговоре с газетой отметил, что судьи в последние годы стали выносить по взятками жесткие приговоры. Кроме того, каждому судебному процессу по таким делам стали придавать широкую огласку. «Глядя на то, как на реальные сроки осуждают высокопоставленных чиновников, другие, в том числе на более низком уровне, стали бояться брать взятки», — отмечает Волков.
Приговор о взяточничестве вскоре будет оглашен экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру и его подчиненным, которые обвиняются в получении взяток на 198 млн рублей. Идет судебный процесс над экс-губернатором Кировской области Никитой Белых, который был задержан в июне 2016 года при получении взятки 400 тысяч евро, но своей вины он не признает. Недавно был оглашен приговор экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, которого обвинили в вымогательстве взятки в сумме двух млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение о сделке по продаже «Башнефти». Бывшего чиновника, напомним, приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.
Накануне новогодних каникул президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание в стране единого реестра коррупционеров. В этот список попадут госслужащие, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.