Что означает суровый приговор Алексею Улюкаеву

16:51 15 декабря 2017 3

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в последнем слове так и не признал своей вины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 15 декабря, приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Лариса Семенова.

Высокопоставленного чиновника также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Также Улюкаева лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. Сразу после оглашения наказания Улюкаева увели из зала судебных заседаний.

Алексей Улюкаев сравнивал длительное тюремное заключение со смертельным приговором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Вынесенный приговор — это фактически ответ на вопрос, который в ходе пресс-конференции Владимиру Путину задала Татьяна Фельгенгауэр [журналист „Эха Москвы“]. Вопрос про две правовые реальности. Так вот, правовая реальность у нас одна», — заявил «URA.RU» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

При этом он не исключил, что Улюкаев попробует всячески избежать наказания, либо значительно смягчить его: «У него есть серьезные покровители, поэтому предстоит напряженная борьба».

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что необходимо дождаться решения апелляции — скорее всего, защита Улюкаева будет обжаловать вынесенный приговор.

«Если решение суда останется без особых изменений, то можно будет говорить о том, что это серьезный знак для элит. Во-первых, все увидели, что неприкасаемых у нас фактически нет, за исключением очень узкого круга лиц, в который входит не больше 10-15 человек. Даже статус министра не является гарантией, что не попадешь в тюрьму. Во-вторых, циркулировавшие слухи об ослаблении позиций „Роснефти“ оказались сильно преувеличенными», — подчеркнул в разговоре с «URA.RU» Салин.

Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий полагает, что выйти на свободу раньше назначенного срока Улюкаеву будет крайне тяжело. «Конечно, сначала решение должен утвердить Мосгорсуд, который будет рассматривать кассационную жалобу защиты экс-министра. Если вердикт не будет изменен, то Улюкаев отправится в колонию», — пояснил «URA.RU» Домбровицкий.

По его словам, у Улюкаева не очень много вариантов, чтобы преждевременно оказаться на воле:

«Преступление из разряда тяжких, поэтому ему необходимо отбыть большую часть назначенного наказания. И это при условии примерного поведения и выплаты назначенного судом штрафа».

Другой вариант — досрочное освобождение по состоянию здоровья. Но в этом случае речь должна идти о смертельном заболевании заключенного.

В какую исправительную колонию будет направлен экс-министр, пока неизвестно. Решение об этом принимает Главное управление ФСИН.

Защита Улюкаева обжалует вынесенный приговор Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после получения сумки с 2 млн долларов (более 130 млн руб.) от главы «Роснефти» Игоря Сечина в офисе компании на Софийской набережной.

По версии следствия, Улюкаев, занимавший тогда пост главы Минэкономразвития, требовал взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству.

В ходе судебного разбирательства Улюкаев свою вину так и не признал. В своем последнем слове он заявил, что виновен только в том, что «слишком часто шел на компромиссы», когда «крутился в бюрократическом хороводе». При этом он подчеркнул, что для человека в возрасте 62 лет приговор к десяти годам лишения свободы строгого режима, чего требовало обвинение, мало чем отличается от смертного приговора.

Игорь Сечин, которого неоднократно вызывали в суд в качестве свидетеля, так и не явился ни на одно из заседаний. Глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря заявил, что нарушений закона в неявке Сечина нет, однако он бы мог повторить свои показания в суде.