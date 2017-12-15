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15 декабря 2017
Главные новости 
16:51  15 декабря 2017 3

Что означает суровый приговор Алексею Улюкаеву

Экс-министру дали срок, но «предстоит напряженная борьба кланов»
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.Ru»
Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в последнем слове так и не признал своей виныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 15 декабря, приговорил бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Лариса Семенова.

Высокопоставленного чиновника также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Также Улюкаева лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. Сразу после оглашения наказания Улюкаева увели из зала судебных заседаний.

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Алексей Улюкаев сравнивал длительное тюремное заключение со смертельным приговором
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Вынесенный приговор — это фактически ответ на вопрос, который в ходе пресс-конференции Владимиру Путину задала Татьяна Фельгенгауэр [журналист „Эха Москвы“]. Вопрос про две правовые реальности. Так вот, правовая реальность у нас одна», — заявил «URA.RU» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

При этом он не исключил, что Улюкаев попробует всячески избежать наказания, либо значительно смягчить его: «У него есть серьезные покровители, поэтому предстоит напряженная борьба».

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что необходимо дождаться решения апелляции — скорее всего, защита Улюкаева будет обжаловать вынесенный приговор.

«Если решение суда останется без особых изменений, то можно будет говорить о том, что это серьезный знак для элит. Во-первых, все увидели, что неприкасаемых у нас фактически нет, за исключением очень узкого круга лиц, в который входит не больше 10-15 человек. Даже статус министра не является гарантией, что не попадешь в тюрьму. Во-вторых, циркулировавшие слухи об ослаблении позиций „Роснефти“ оказались сильно преувеличенными», — подчеркнул в разговоре с «URA.RU» Салин.

Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий полагает, что выйти на свободу раньше назначенного срока Улюкаеву будет крайне тяжело. «Конечно, сначала решение должен утвердить Мосгорсуд, который будет рассматривать кассационную жалобу защиты экс-министра. Если вердикт не будет изменен, то Улюкаев отправится в колонию», — пояснил «URA.RU» Домбровицкий.

По его словам, у Улюкаева не очень много вариантов, чтобы преждевременно оказаться на воле:

«Преступление из разряда тяжких, поэтому ему необходимо отбыть большую часть назначенного наказания. И это при условии примерного поведения и выплаты назначенного судом штрафа».

Другой вариант — досрочное освобождение по состоянию здоровья. Но в этом случае речь должна идти о смертельном заболевании заключенного.

В какую исправительную колонию будет направлен экс-министр, пока неизвестно. Решение об этом принимает Главное управление ФСИН.

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Защита Улюкаева обжалует вынесенный приговор
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после получения сумки с 2 млн долларов (более 130 млн руб.) от главы «Роснефти» Игоря Сечина в офисе компании на Софийской набережной.

По версии следствия, Улюкаев, занимавший тогда пост главы Минэкономразвития, требовал взятку в качестве благодарности за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли компании «Башнефть», принадлежащей государству.

В ходе судебного разбирательства Улюкаев свою вину так и не признал. В своем последнем слове он заявил, что виновен только в том, что «слишком часто шел на компромиссы», когда «крутился в бюрократическом хороводе». При этом он подчеркнул, что для человека в возрасте 62 лет приговор к десяти годам лишения свободы строгого режима, чего требовало обвинение, мало чем отличается от смертного приговора.

Игорь Сечин, которого неоднократно вызывали в суд в качестве свидетеля, так и не явился ни на одно из заседаний. Глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря заявил, что нарушений закона в неявке Сечина нет, однако он бы мог повторить свои показания в суде.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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