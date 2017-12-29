Путин создал реестр чиновников-коррупционеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание в стране единого реестра коррупционеров. В этот список попадут госслужащие, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.
Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовой информации, данные о человеке в реестре будут храниться в течение пяти лет. До этого срока информация может быть удалена из базы в двух случаях: если отменят акт, на основании которого человека туда внесли, или в связи с его смертью.
Список коррупционеров будет размещен в федеральной государственной информационной системе (ГИС) в интернете. Порядок ведения реестра определит правительство.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взяточничество, напоминает «Национальная служба новостей».