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29 декабря 2017
12:05  29 декабря 2017 3

Путин создал реестр чиновников-коррупционеров

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, задумался
Данные в реестре будут храниться пять летФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание в стране единого реестра коррупционеров. В этот список попадут госслужащие, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений.

Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовой информации, данные о человеке в реестре будут храниться в течение пяти лет. До этого срока информация может быть удалена из базы в двух случаях: если отменят акт, на основании которого человека туда внесли, или в связи с его смертью.

Список коррупционеров будет размещен в федеральной государственной информационной системе (ГИС) в интернете. Порядок ведения реестра определит правительство.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взяточничество, напоминает «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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