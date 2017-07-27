СК закончил расследование дела Белых

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, передает РИА «Новости». Теперь уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Новое обвинение во взяточничестве Белых предъявили 22 марта 2017 года. Его соединили с первым делом о взятке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что руководство страны не вмешивается в следственные действия по этому уголовному делу.
Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года во время получения взятки в 400 тысяч евро.