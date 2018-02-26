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26 февраля 2018
19:16  26 февраля 2018 2

Ритуальщики выкопали гроб с покойником на следующий день после похорон. «Не люди, а звери». ВИДЕО

Родственники уверены, что это дело рук ритуального агентстваскриншот, YouTube

В Калужской области, на кладбище села Некрасово, из могилы выкопали покойника на следующий день после захоронения. Семья покойного пришла помянуть усопшего, но нашла выкопанный гроб и разбросанные венки. Креста на месте не было.

«Вчера мы хоронили дедушку, а сегодня вот что произошло. Гроб с телом стоит. Ни креста, ни венков. Вот изверги что сделали на кладбище Некрасово», — говорится в видеозаписи с места инцидента. Родственники усопшего пожилого мужчины в случившемся обвиняют ритуальное агентство, от услуг которого они отказались, пишет Life.

По данным местных изданий, до инцидента работники ритуального агентства предупреждали семью покойного, что хоронить людей на кладбище нельзя. Почему именно — они не рассказали. По одной из версий, директор агентства обещал, что выкопает гроб, если к его советам не прислушаются. Родственники эксгумированного уверены, что это дело рук ритуальщиков. Ранее на Менщиковском кладбище Кетовского района Кургана двое мужчин раскопали могилу бывшей девушки одного из них, после чего сожгли останки. Перед жуткими событиями один из участников обращался к экстрасенсу.

Иван Шестак
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