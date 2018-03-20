{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
19 марта 2018
18 марта 2018
11:28  20 марта 2018 0

Пропавшего тобольского подростка нашли мертвым под Новосибирском

Ледоход на реке Обь. Сургут, лед, ледоход, весна, льдина
Тело студента обнаружили в районе садоводческого товариществаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тело 17-летнего жителя Тобольска, которого искали с конца октября 2017 года волонтеры и полицейские, нашли под Новосибирском. Труп подростка обнаружили в реке Обь.

По словам руководителя информационной группы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, тело юноши нашли вечером в субботу 17 марта. Труп молодого человека находился в реке Обь, в районе садоводческого некоммерческого товарищества, в 20 километрах от Новосибирска, пишет Tumix.ru. Процедура опознания уже состоялась.

Юноша пропал в Новосибирске 29 октября. Молодой человек приехал из Тобольска, поступив в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). В день пропажи он взял с собой паспорт, телефон и покинул общежитие. С тех пор молодого человека не видели. Поиски вели сотрудники полиции, волонтеры и родные погибшего. Ранее в Чебаркуле на Южном Урале нашли мертвым солдата-срочника. По предварительной информации, смерть молодого человека не носила криминального характера.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров