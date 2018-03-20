Пропавшего тобольского подростка нашли мертвым под Новосибирском

Тело 17-летнего жителя Тобольска, которого искали с конца октября 2017 года волонтеры и полицейские, нашли под Новосибирском. Труп подростка обнаружили в реке Обь.
По словам руководителя информационной группы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонских, тело юноши нашли вечером в субботу 17 марта. Труп молодого человека находился в реке Обь, в районе садоводческого некоммерческого товарищества, в 20 километрах от Новосибирска, пишет Tumix.ru. Процедура опознания уже состоялась.
Юноша пропал в Новосибирске 29 октября. Молодой человек приехал из Тобольска, поступив в Новосибирский государственный технический университет (НГТУ). В день пропажи он взял с собой паспорт, телефон и покинул общежитие. С тех пор молодого человека не видели. Поиски вели сотрудники полиции, волонтеры и родные погибшего. Ранее в Чебаркуле на Южном Урале нашли мертвым солдата-срочника. По предварительной информации, смерть молодого человека не носила криминального характера.