На Южном Урале нашли мертвого солдата-срочника

В Чебаркуле Челябинской области найден мертвым солдат-срочник. По предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминального характера.
Срочника обнаружили накануне в его доме, сообщает 31tv.ru. Координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев подтвердил информацию и заявил, что «это произошло не на службе, не связано с исполнением обязанностей». Военные следователи проводят проверку по данному факту.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в одной из войсковых частей Ростовской области найден мертвым 22-летний срочник из Челябинска. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову взять под контроль ход расследования. Также стало известно о смерти еще одного челябинского призывника, теперь уже в в Амурской области, которого нашли 26 января.