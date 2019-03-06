Фотограф Лошагин отсудил деньги за имущество убитой жены-модели

Лошагин из колонии затеял судебную тяжбу Фото: ГУ ФСИН по Свердловской области

В Ленинском суде Нижнего Тагила закончился полугодовой процесс о разделе наследства модели Юлии Прокопьевой, убитой ее мужем — модным фотографом Дмитрием Лошагиным. Имущество делили Лошагин и его теща — Светлана Рябова. Женщине придется выплатить убийце дочери почти 300 тысяч рублей.

«С Рябовой будут взысканы 285 тысяч рублей — доля в автомобиле Audi TT черного цвета. В компенсации за кредит отказано. Когда получим решение на руки, обсудим с заявителем, надо ли подавать апелляцию», — сообщил «URA.RU» Сергей Лашин, адвокат Лошагина.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Лошагин претендовал на долю в двух автомобилях Audi TT белого и черного цвета, а также требовал, чтобы теща поучаствовала в погашении кредита на 2,5 млн рублей, который он получил еще при жизни Юлии.

Рассмотрение дела грозило затянуться, но Лошагин сам его ускорил. Он передал в суд заявление на трех листах, где сообщил, что в 2013 году он подарил жене автомобиль Audi TT белого цвета.

«Лошагин всем должен. Он так и не вернул долг Рябовой 2,3 млн рублей, выплатил ей лишь 120 тысяч рублей. Он должник по алиментам, там он должен 2,5 млн рублей», — добавил «URA.RU» Иван Волков, адвокат Светланы Рябовой.

Дмитрий Лошагин недавно был переведен в екатеринбургскую ИК № 10 из ИК № 54 в Новой Ляле, где его хотели изнасиловать заключенные. Чтобы спасти фотографа от насилия, его перевели в Екатеринбург. Лошагин оказался в опасной ситуации после того, как рассказал уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой и прокурору о том, что в колонии происходят изнасилования. Сам он платил начальнику колонии за «сексуальную безопасность».