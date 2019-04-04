03 апреля 2019

В Екатеринбурге перед депортацией на родину умер мигрант

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 14:09
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт
Мужчине стало плохо в аэропортуФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге скончался гражданин Таджикистана, депортируемый на родину. Мужчине стало плохо в аэропорту во время ожидания самолета. Об этом «URA.RU» сообщили в Кольцово.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля. «Сегодня ночью пассажиру, ожидающему свой рейс, стало плохо. Медики аэропорта оказали ему первую помощь, вызвали „скорую“. Пассажир был госпитализирован в одну из городских больниц», — рассказал директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Мужчина умер в машине скорой помощи, не доехав до больницы. Предварительный диагноз — инфаркт. Скончавшимся оказался 47-летний уроженец Таджикистана, депортируемый на родину. «Гражданин нарушил миграционное законодательство. На четвертое апреля было назначено его фактическое выдворение. До этого мужчина находился в спецучреждении ГУФСИН для иностранных граждан», — пояснила нашему агентству пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Юлия Пьянкова.

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