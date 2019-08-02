Шумков призвал проверить низкие зарплаты курганских учителей

Вадим Шумков поинтересовался зарплатами молодых учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил пересмотреть ставки для молодых учителей. Об этом он заявил в время посещения в школы №1 в Катайске, передает корреспондент «URA.RU».

Сотрудники школы в ответ на вопрос главы региона о зарплате учителей уточнили, что сотрудник с высшим образованием без всяких надбавок получает 9,3 тысяч рублей. «С первой категорией при нагрузке 18 часов — свыше 11 тысяч», — добавила директор школы Елена Писарева. Такой уровень зарплат показался Шумкову недостаточным.

Врио губернатора высказал мнение, что учителя с опытом не всегда готовы делиться нагрузкой с молодыми коллегами, а премии не всегда распределяются справедливо. В ответ работники школы напомнили, что молодые учителя получают стимулирующие выплаты. «Я просил бы ситуацию проверить, иначе молодежь никогда не придет работать. Давайте сделаем честные и справедливые оклады для педагогов», — предложил Шумков.