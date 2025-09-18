В Госдуме предложили отключать россиянам интернет

Депутат Арефьев: интернет нужно отключать на неделю или выходные
Интернет пагубно влияет на здоровье людей, заявил депутат Арефьев
Интернет пагубно влияет на здоровье людей, заявил депутат Арефьев

Интернет нужно отключать россиянам либо на неделю, либо, как минимум, по выходным. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«В настоящее время интернет приносит больше вреда, чем пользы. <...> Международная организация здравоохранения обеспокоена, потому что интернет способствует психологическим расстройствам людей. Поэтому тут, наверное, надо на целые недели отключать или [делать это] по выходным дням, чтобы люди отдохнули», — заявил Арефьев. Его слова приводит «Абзац».

По его словам, интернет на 70% пагубно влияет на здоровье и финансы человека. Также интернет якобы оказывает серьезное давление на психику индивида. Помимо этого, миллионы людей страдают лудоманией и теряют большие деньги из-за использования Сети.

Ранее в ряде российских регионов уже вводились ограничения на работу мобильного интернета, однако эти меры были связаны преимущественно с вопросами безопасности, профилактикой террористических угроз и проведением массовых мероприятий. Для обеспечения доступа к важным сервисам Минцифры сформировало специальный перечень «белых» сайтов, которые остаются доступными даже при ограничениях.

