Россияне назвали преимущества советской власти перед нынешней

Отношение россиян к советскому периоду 1970-х — начала 1980-х годов 20 века более позитивное, чем к современности. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на очередной опрос «Левада-центра» в рамках долговременного исследования «Советский простой человек».
Большая часть респондентов (29%) считает, что в «эпоху застоя» советская власть была близка к народу. Около 25% опрошенных заявили о том, что власть была сильной и прочной, а 22% уверены в справедливости социалистической системы. При этом современная российская власть, по данным опросов, воспринимается как коррумпированная (41%), чуждая народу, далекая от него (31%) и сильно бюрократизированная (24%), говорится в публикации.
Примечательно, что данный расклад характерен для самых разных периодов постсоветской эпохи. Такие результаты были как в докризисном 2008 году, так и после вступления в силу антироссийских санкций в 2016 году. «Устойчивость подобных мнений свидетельствует о том, что речь идет о глубоко лежащей в массовом сознании структуре представлений», — приводит издание слова директора «Левада-центра» Льва Гудкова.
Ранее выяснилось, что почти 60% населения страны сожалеет, что СССР распался. Более половины опрошенных ностальгируют по единой экономической системе, а 36% заявили о потере чувства принадлежности к великой державе, напоминает «Национальная служба новостей».