У Тимати и Black Star пытаются отсудить 147 миллионов рублей

Рэпер Леван Горозия, известный как L’One, хочет отсудить у лейбла Black Star и его владельца Тимати 147 миллионов рублей ущерба. Исполнитель планирует получить от бывших коллег деньги из-за разбирательств по авторским правам на свои композиции.
«Изначально говорилось о 350 миллионах рублей, а сейчас сумма меньше — 147 миллионов. Это убытки, причиненные деятельностью компанией Black Star, по остальным претензиям собирается доказательная база», — заявил адвокат Горозии Климент Русакомский агентству «Москва».
L’One ушел из Black Star в марте 2019 года. В июне рэпер сообщил, что лейбл принимает попытки отнять у него имя и написанные им треки. В ответ Тимати, владеющий Black Star, сообщил, что песни артиста принадлежат лейблу, согласно контракту, который он подписал. Кроме того, Тимати рассказывал, что до попадания в Black Star Горозия жаловался на отсутствие денег на еду и «молил» о помощи и поддержке, однако к концу контракта обо всем забыл, сообщало издание «Дни.ру».