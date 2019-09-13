По словам Вячеслава Антропова, на одного судью в регионе приходится до 1000 дел Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский губернатор Александр Моор и председатель облсуда Вячеслав Антропов открыли в Заводоуковске отремонтированное здание для мировых судей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. По мнению Антропова, комплекс поможет судьям справиться с растущей нагрузкой.

«Здесь есть все условия для того, чтобы осуществлять правосудие. Это особенно важно в связи с тем, что нагрузка на судебную систему ежегодно увеличивается на 10-15%», — заявил председатель Тюменского областного суда. Моор поздравил судей с новосельем и отметил, что работа мировых судей в первую очередь сказывается на доверии к судам в принципе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Анпропов поднял вопрос о загруженности мировых судей во время своего первого публичного мероприятия в новой должности в тюменской облдуме. Он попросил депутатов увеличить количество специалистов на семь человек, потому что на некоторых участках на одного судью приходится по 1000 дел. Парламентарии судью поддержали.

Вячеслав Антропов официально приступил к работе в качестве председателя Тюменского областного суда 1 июля. Ранее этот пост занимал Анатолий Сушинских.