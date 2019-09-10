Вячеслав Антропов впервые выступил перед депутатами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новый председатель Тюменского областного суда Вячеслав Антропов впервые принял участие в публичном мероприятии. На заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы он попросил депутатов ввести новые ставки мировых судей.

Например, в Тобольске предложено сделать дополнительно одну ставку. «По нашим данным, сегодня на одного мирового судью в Тобольске приходится до 1000 дел. Увеличение численности позволит существенно снизить нагрузку», — отметил руководитель облсуда. Загрузка судей возросла после начала реализации проекта «Сибура», так как в Тобольск массово стали приезжать новые специалисты.

Всего, согласно предлагаемым изменениям в региональный закон «О мировых судьях», в Тюменской области появится семь дополнительных специалистов. Они будут распределены по самым загруженным участкам, например, в Ленинском административном округе Тюмени. Члены комитета поддержали просьбу Антропова и рекомендовали принять изменения в закон в первом чтении на ближайшем заседании думы 19 сентября.

Вячеслав Антропов, напомним, официально приступил к работе в качестве председателя Тюменского областного суда 1 июля. Ранее этот пост занимал Анатолий Сушинских.