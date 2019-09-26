В Тюмени решена судьба банды, готовившей нападение на замгубернатора

Судья отправил в колонию строгого режима участников банды, которые похищали бизнесменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении шести человек, которые пытались похитить и убить заместителя губернатора региона Владимира Чейметова. Помимо этого, бандиты вымогали деньги у различных бизнесменов, сказано на сайте прокуратуры Тюменской области.

«Пять из них в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями „бандитизм“, „приготовление, покушение на похищение человека“, „похищение человека, ‚вымогательство‘, ‚кража‘, ‚использование заведомо подложного документа‘, ‚причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего‘, — сообщили в прокуратуре. Шестого фигуранта суд осудил по статье ‚организация покушения на убийство по найму‘

Судья назначил пяти подсудимым 5, 11, 14 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Организатор покушения получил 8 лет тюрьмы. Также участники банды должны будут выплатить шести потерпевшим и родным погибших более 23 млн рублей за моральный и материальный вред.

Суд подтвердил, что в 2010 году Сергей Леонтьев создал банду, которая похищала предпринимателей и вымогала у них деньги. В группировку входили двоюродный брат Леонтьева и еще три человека. Также злоумышленники привлекали еще двух лиц по найму. По данным издания «Новый день», банда похитила четырех бизнесменов, в том числе директора компании «Агрохимпром» Леонида Хазана, предпринимателя Александра Текутьева и бизнесмена Александра Писарева (его злоумышленники отпустили в октябре 2011 года). Также преступники пытались похитить заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова. Официально фамилий потерпевших следствие не называет. Двое из пострадавших скончались в результате тяжких телесных повреждений.