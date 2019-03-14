Участники банды, которая готовила нападение на тюменского замгубернатора, предстанут перед судом

В Тюмени завершено расследование дела в отношении двух членов банды, которые, по версии следствия, расправлялись с бизнесменами и покушались на чиновников. Преступники обвиняются в серии особо тяжких преступлений по статьям «похищение человека», «бандитизм», «убийство по найму», «кража» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
«Потерпевших освобождали только после получения их согласия о передаче денег. Обвиняемые совершили на территории Тюменской области 7 нападений на предпринимателей, троим из них причинена смерть при попытке оказания сопротивления. Своих жертв злоумышленники похищали, вывозили в безлюдное место, где удерживали и пытали, требуя с них выкуп за освобождение», — передают в пресс-службе следственного комитета РФ по Тюменской области.
Согласно информации следствия, в 2010 году один из обвиняемых в Тюмени создал банду, в которую вошли трое его знакомых и двоюродный брат, но к совершению преступления привлекались и другие люди. Участники банды следили за предпринимателями и тщательно планировали преступления: вели наблюдение, использовали GPS-маяки и видеокамеры. Нападения совершали, используя форму сотрудников правоохранительных органов, маски, огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства и автомобили.
Деятельность банды пресекли в 2018 году. Уголовное дело направлено прокурору на утверждение обвинительного заключения. Дальше — суд. Еще шесть соучастников знакомятся с материалами уголовного дела.
По данным источников издания «Новый день», жертвами банды стали директор компании «Агрохимпром» Леонид Хазан, предприниматель Александр Текутьев и бизнесмен Александр Писарев, похищенный, но отпущенный в октябре 2011 года. Одной из жертв банды едва не стал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромкомплекса Владимир Чейметов, преступники якобы организовали за чиновником слежку. Официально силовики не называют фамилии потерпевших.