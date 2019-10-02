Киргизия отреагировала на извинения Малахова в «Прямом эфире»

Андрей Малахов принес извинения за слова в адрес гражданина Киргизии Фото: скриншот

Киргизия приняла извинения телеведущего Андрея Малахова, прозвучавшие в последнем выпуске его шоу «Прямой эфир», рассказал пресс-секретарь посольства Киргизии в Москве Гулбарчын Байымбетов. Ранее Малахов назвал гражданина Кыргызстана Исламбека Акбарова виновником резонансного ДТП в Москве.

«Извинения мы, конечно, принимаем. И общественность киргизская принимает. С стороны Малахова очень корректно и грамотно получилось. Мы писали письмо в адрес руководства канала, когда все произошло. Отмечали, что с его стороны получилось очень некорректно, потому что мы же дружественные страны», — сообщил Байымбетов изданию «Подъем».

Как писало «URA.RU», в одном из эфиров Малахов заявил, что ДТП на Фрунзенской набережной в Москве 8 июля, в котором погиб сын российского миллиардера Александр Маругов, было заказным убийством. По его предположению, Исламбек Акбаров, ставший виновником происшествия, действовал умышленно.

После этого МИД Киргизии передал российскому послу в Бишкеке ноту недовольства. Через несколько дней Малахов принес «искренние извинения» Киргизии, заявив, что не хотел никого задеть своими словами.