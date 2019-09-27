Российского дипломата в Киргизии вызвали на ковер из-за шоу Малахова

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Андрей Малахов, малахов андрей
Власти Киргизии выразили озабоченность заявлением Андрея Малахова на его шоуФото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram

МИД Киргизии выразил недовольство словами телеведущего Андрея Малахова, который в эфире шоу «Прямой эфир» назвал гражданина Кыргызстана Исламбека Акбарова виновником ДТП, в котором погиб сын российского миллиардера Александр Маругов. Претензии Бишкека были переданы через представителя российского посольства.

«В ходе встречи [с советником-посланником посольства России] представитель МИД КР отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего Андрея Малахова», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Киргизии. «Была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России», — добавили в ведомстве.

ДТП, в котором погиб сын миллиардера, произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД». По предположению Малахова, это было заказное убийство, а таксист Исламбек Акбаров действовал по плану, сбивая Александра Маругова, двигавшегося на мотоцикле.

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