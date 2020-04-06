На Урале сотрудника колонии особого режима поймали пьяным за рулем

В ИК особого режима сидят за тяжкие преступления
В Ивделе задержан за рулем пьяный сотрудник ИК № 63 особого режима ГУФСИН по Свердловской области. Инспекторы ГИБДД задержали водителя в 2.40 ночи.
«Инспекторы остановили автомобиль, в котором находился начальник оперативного отдела ФКУ ИК-63 майор Александр Эйлеханов. Водитель был пьян», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
В УГИБДД по Свердловской области воздержались от комментариев по поводу задержания силовика. Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил URA.RU, что материалы по поводу задержания их сотрудника пока не поступили из полиции. «Если все подтвердится, то он будет уволен по отрицательным мотивам», — сообщил URA.RU Александр Левченко.