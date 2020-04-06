05 апреля 2020

На Урале сотрудника колонии особого режима поймали пьяным за рулем

© Служба новостей «URA.RU»
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В ИК особого режима сидят за тяжкие преступленияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ивделе задержан за рулем пьяный сотрудник ИК № 63 особого режима ГУФСИН по Свердловской области. Инспекторы ГИБДД задержали водителя в 2.40 ночи.

«Инспекторы остановили автомобиль, в котором находился начальник оперативного отдела ФКУ ИК-63 майор Александр Эйлеханов. Водитель был пьян», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

В УГИБДД по Свердловской области воздержались от комментариев по поводу задержания силовика. Начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко заявил URA.RU, что материалы по поводу задержания их сотрудника пока не поступили из полиции. «Если все подтвердится, то он будет уволен по отрицательным мотивам», — сообщил URA.RU Александр Левченко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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