В курганском городе прошли слушания по бюджету с премиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Шадринске прошли общественные слушания отчета администрации по бюджету со скандальными премиями. Ранее горожане не приняли отчет, теперь большинство присутствующих, среди которых были и чиновники, проголосовали за его принятие.

Общественники увидели в этом нарушение, рассказал URA.RU правозащитник Александр Андрюков. «На слушания приходили люди, которые были без паспортов. В нарушение их регистрировали по удостоверению. А кто-то приносил сразу несколько паспортов. При этом сотрудник администрации пыталась заверить, что это записные книжки», — уточнил он.

В доказательство нарушений он предоставил видео. На нем продемонстрировано, что на слушания, которые состоялись в здании мэрии, пришли чиновники из администрации. На столах при этом лежали заявления (от сотрудников финупралвения) на имя начальника с просьбой отпустить их в рабочее время на слушания. Однако документ при этом был без подписи руководителя.

«Вся администрация у вас не работает, господин мэр. Все на публичных слушаниях», — обратился Андрюков к главе города Виктору Ермишкину. Мэр при этом отметил, что сотрудники мэрии — тоже жители города, которые имеют право присутствовать на слушаниях. Правозащитник согласился, но акцентировал, что при этом не надо нарушать трудовое законодательство.

По итогам общественных слушаний отчет по бюджету за 2019 год был принят — 60% проголосовали за его принятие, 11 были против. Правозащитники готовят обращение в прокуратуру с просьбой проверить проведение публичных слушаний. В пресс-службе администрации Шадринска URA.RU прокомментировали: «Публичные слушания были проведены в соответствии с законодательством».

Отчет администрации города Шадринска об исполнении бюджета за 2019 год не прошел публичные слушания 21 мая. Вопросы у участников возникли к премии мэру Виктору Ермишкину, выделение которой прокуратура признала незаконной.