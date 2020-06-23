Свердловскими школьницами, мучившими голубя, занялась полиция

Родителей школьниц привлекут к ответственности за издевательства над голубем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьниц, которые ощипывали живого голубя и били его о скамью в Краснотурьинске (Свердловская область), поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Горелых сообщил, что в Краснотурьинске полиция оперативно вычислила школьниц. Оказалось, что юные мучительницы живут в Серове, учатся в одной из городских школ, пишет РИА «Новости». «По предварительным данным, одна из девушек решила покормить голубей, однако один из них якобы больно клюнул ее. В отместку она поймала птицу и стала вырывать у нее перья, а ее подруга сняла происходящее на мобильный телефон», — рассказал Горелых.

Как ранее писало URA.RU, в сеть выложили ролик, как две девушки вначале кормили голубей, а затем поймали одного из них и начали над ним издеваться. Уполномоченный по правам детей в Свердловской области Игорь Мороков пообещал разобраться в этой истории.