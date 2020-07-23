Курганцы жалуются на ночные дорожные работы

Представители администрации по-разному отреагировали на две похожие дорожные проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане подрядчики проводят дорожные работы ночью, что мешает местным жителям. О проблемах курганцы сообщили на портале «Обратись».

«На проспекте Мальцева ведутся работы по строительству дороги в ночное время после 23:00. Стоит шум от спецтехники. Невозможно даже разговаривать! Люди имеют право на отдых», — обратился житель Заозерного. О похожей проблеме сообщил горожанин из центрального района: «Что за слишком шумные работы по укладке асфальта проводятся на улице Кирова после 23:00?»

Представители администрации Кургана по-разному отреагировали на эти два обращения. «Согласно контракту, работы по строительству автомобильной дороги по улице Мальцева в ночное время (после 23:00) запрещены», — ответили сотрудники департамента архитектуры, строительства и земельных отношений. Они пообещали провести с подрядчиком беседу.

В ночных работах на улице Кирова представители департамента развития городского хозяйства не нашли нарушений. Они объяснили, что ремонт можно проводить только с середины мая до середины октября, но в дневное время улицы перекрывать нельзя. «Дорожные работы невозможно уложить в рабочий график с восьми до 17 часов, поэтому работы ведутся в круглосуточном режиме: днем идет подготовка участка, в ночное время люди и техника работают на укладке асфальта», — отметили они.

Проспект Мальцева в Кургане должны были закончить в ноябре 2019 года, однако старый подрядчик сорвал сроки. По информации администрации, проспект планируют сдать до ноября 2020 года.