Собянин не разрешит москвичам снять маски

Масочный режим продлится в Москве еще несколько месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничительные меры в Москве будут продолжать действовать в течение нескольких месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Мэр отметил, что обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте будет сохранено на недели и даже месяцы. «О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять», — цитируют слова Собянина ТАСС. По словам градоначальника, следовать требованиям по профилактике коронавируса должны все без исключения. Собянин отметил, что «это неправильно, когда половина людей в метро в масках, а половина — нет», добавляет «Национальная служба новостей».

На данный момент в Москве только запрещено лишь проведение публичных мероприятий. Жители и гости столицы обязаны носить маски и перчатки в магазинах, метро и других общественных местах. Сейчас в городе работают все магазины и предприятия сферы услуг, фитнес-клубы, бассейны, гостиницы и санатории. Для москвичей разрешены пешие прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, а также игры с детьми на детских площадках. За несколько дней штрафы получили более 42 тысяч пассажиров московского общественного транспорта из-за отсутствия масок и перчаток, пишет RT.

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