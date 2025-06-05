Важно: в редакции URA.RU идут обыски. Видео

В редакции URA.RU идут обыски
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В редакцию URA.RU нагрянули силовики
В редакцию URA.RU нагрянули силовики

Сегодня в редакции URA.RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции.

Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области.

Журналисты редакции читают публикации в разных telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня в редакции URA.RU в Екатеринбурге проходит обыск. Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Одновременно идет обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Журналисты редакции читают публикации в разных telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей или иных ситуациях речи не идет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...