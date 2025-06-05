Россияне поставили точку в споре о переносе ударения в слове «звонит»

ВЦИОМ: большинство россиян против изменения ударения в слове «звонит»
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Три четверти опрошенных в слове «звонит» ставит ударение на второй слог
Три четверти опрошенных в слове «звонит» ставит ударение на второй слог Фото:

Большинство россиян против изменения ударения в слове «звонит». Об этом заявила исследовательская организация ВЦИОМ, которая провела опрос ко дню русского языка.

«Если в будущем ударение изменится и будет в этом слове падать на первый слог, то большинство отнесется к таким изменениям нейтрально-отрицательно: 36% опрошенных заявили, что отрицательно отнесется к изменению ударения», — передает РБК выводы ВЦИОМ. Они также добавили, что  только 16% опрошенных положительно отнеслись бы к изменению нормы, остальные не смогли дать четкого ответа. Большинство воспримет такие перемены как нарушение языковых правил, создающее неудобства в общении.

Также исследование показало, что что большинство россиян (97%) считают важным говорить правильно по-русски. Половина опрошенных уверена: нормы языка должны определять словари, а не то, как говорят люди. 

Ранее научный сотрудник Института русского языка РАН Мария Каленчук заявила о возможном переносе ударения в слове «звонит» на первый слог. Она пояснила, что этот процесс соответствует общей тенденции — глаголы на «-ить» уже век постепенно меняют ударение с окончания на основу, сообщает «MK.RU».

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Большинство россиян против изменения ударения в слове «звонит». Об этом заявила исследовательская организация ВЦИОМ, которая провела опрос ко дню русского языка. «Если в будущем ударение изменится и будет в этом слове падать на первый слог, то большинство отнесется к таким изменениям нейтрально-отрицательно: 36% опрошенных заявили, что отрицательно отнесется к изменению ударения», — передает РБК выводы ВЦИОМ. Они также добавили, что  только 16% опрошенных положительно отнеслись бы к изменению нормы, остальные не смогли дать четкого ответа. Большинство воспримет такие перемены как нарушение языковых правил, создающее неудобства в общении. Также исследование показало, что что большинство россиян (97%) считают важным говорить правильно по-русски. Половина опрошенных уверена: нормы языка должны определять словари, а не то, как говорят люди.  Ранее научный сотрудник Института русского языка РАН Мария Каленчук заявила о возможном переносе ударения в слове «звонит» на первый слог. Она пояснила, что этот процесс соответствует общей тенденции — глаголы на «-ить» уже век постепенно меняют ударение с окончания на основу, сообщает «MK.RU».
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