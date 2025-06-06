Россияне смогут строить планы на шесть лет вперед

Россиянам вернут чувство определенности и помогут построить планы на ближайшие шесть лет. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию 6 июня сообщил, что правительство отладило систему обратной связи по нацпроектам. Властям важно показать, что ситуация во всех сферах под контролем, и государство учитывает желания людей, объяснил URA.RU руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
«Все задачи, которые поставлены в нацпроектах, предельно конкретные. Они четко описывают результаты, которые увидят люди на улицах, в районах, где они живут, в городах, регионах. Это современные поликлиники, больницы, детские сады, школы, аэропорты, новые дороги, коммунальная и другая инфраструктура. А также технологические решения, проекты, направленные на достижение национального суверенитета в области технологий и промышленности», — сказал Мишустин.
Чтобы оперативно реагировать на ход исполнения нацпроектов, правительство отладило систему обратной связи, которую Владимир Путин поручил кабмину выстроить на совещании в декабре 2024 года. Тогда президент указал на недовольство россиян ситуацией с медициной, доступностью жилья, дополнительными возможностями в сфере образования, спорте, культуре и туризме, и поручил лучше отслеживать мнение граждан.
Правительство ежедневно получает обратную связь из разных источников, узнавая об отношении жителей к реализуемым инициативам, сообщил премьер.
«Для объективной оценки результатов усовершенствовали инструменты мониторинга. Разработан и утвержден единый план по достижению национальных целей, продолжается его цифровизация. Особое внимание уделяем операционным рискам, смотрим на своевременное исполнение всех контрольных точек по мероприятиям. В том числе по выделению средств, проведению экспертиз, конкурсов, отборов, по заключению контрактов, соблюдению графиков и этапов работ», — резюмировал председатель правительства.
Обратная связь по нацпроектам важна для поддержания социального оптимизма, которого в последнее время становится меньше, отмечает Константин Калачев. Из-за политической нестабильности и экономических вызовов словосочетание «образ будущего» стало звучать реже, появилось чувство тревоги, а горизонт планирования сократился. Власти хотят это исправить, сказал политолог.
«Информировать людей о том, какие мероприятия реализуются по нацпроектам, и давать возможность высказать свое мнение, нужно, чтобы россияне могли строить планы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Это показывает, что все под контролем и идет по графику. Понятно, что в ближайшее время нас вряд ли ждет прорыв в части повышения уровня жизни, доступности жилья и роста доходов, но сейчас важно ощущать хотя бы стабильность», — комментирует Калачев.
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