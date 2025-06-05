Челябинцев, отправившихся в Калининград, могут снять с поезда в Литве

Челябинцев, купивших билет на поезд в Калининград, могут снять с поезда в Литве, если у них небиометрические паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
«Информируем пассажиров поездов, курсирующих в сообщении с Калининградской областью. При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ», — сообщила пресс-служба в telegram-канале компании.
Для предотвращения этого пассажирам рекомендуют покупать билет не позднее чем за 28 часов до отправления поезда с оформлением упрощенного проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД) и заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы. Тем, кто уже купил билет на поезд в Калининград, будет направлено СМС об оформленном УПД-ЖД и со ссылкой на сайт для заполнения анкеты в консульских учреждениях Литовской Республики.
Если до отправления остается менее 28 часов, оформление УПД-ЖД становится невозможным. Без этого документа пассажиру с небиометрическим загранпаспортом может быть отказано в пересечении границы Литвы. При отсутствии требуемых документов для пересечения границы Литвы проводники при посадке в поезд будут рекомендовать пассажирам воздержаться от поездки.
Поезд из Челябинска в Калининград № 425/426 возобновил движение с началом курортного сезона. Он отправляется в путь по четвергам и следует через территорию Литвы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!